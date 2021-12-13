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Соціолог розповів, як українці ставляться до боротьби з олігархами

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Україна, Понеділок 13 грудня 2021 12:45
Соціолог розповів, як українці ставляться до боротьби з олігархами Фото: директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Іванна Шовкун

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що олігархи як клас сприймаються українцями вкрай негативно. Проте є часткове позитивне ставлення серед українців особисто до Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука та інших.

Про це Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Переважна більшість українців за слова "олігарх" або при оцінці їх впливу на ситуацію в державі говорить про негативний вплив, негативне ставлення", - зазначив соціолог.

Він наголосив, що олігарх з погляду українця здобув свої статки незаконним шляхом, тобто вкрав у держави.

"Як може жити Україна без олігархату? Справді важко уявити. Але ж якось у світі існують величезні бізнеси, корпорації, вони займаються лобізмом, вони заробляють гроші на державах, якщо це глобальні гравці. Адже вони якось живуть у певних рамках?", - сказав Антипович.

Нагадаємо, Антипович оцінив, чи є проросійські настрої серед українців. Він вважає, що вони в нашій країні дещо присутні, але говорити про їхню повноту немає причин.

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