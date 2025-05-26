Соціолог пояснив, чи повернуться українські біженці після зупинки війни

Як зазначив соціолог, питання повернення біженців складне для дослідження.

"Бо ти звертаєшся до середньостатистичного біженця за кордоном: ти хочеш повернутися до України? "Так, звичайно". А як ти оцінюєш шанси, що ти повернешся, за яких умов? І тоді як дослідник починаєш копатися і розумієш, що людина вже настільки зав'язла в нових обставинах, нових реаліях свого життя, що про повернення вже не так однозначно йдеться. Щоб не сказати, зовсім не йдеться", - розповів Антипович.

За його даними 2023 року, 60% біженців - це люди зі сходу та півдня України. "Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. Якщо ми візьмемо оцей пояс, то куди повертатися людям? Зразу питання: де зупиниться війна, чи буде куди повертатися?" - сказав він.

Він наголосив, що за три роки в Польщі, Німеччині чи Італії українці вивчили мову, знайшли роботу та влаштували дітей в садочки.

"Якось людина живе, вона пройшла вже певний рівень адаптації до чогось нового, нових обставин. І тепер людина все це має кинути і повернутись в Україну, на нове місце, де знову пошуки роботи, школи і так далі. Тому сказати, що український біженець сильно це буде хотіти робити, я, на жаль, не можу", - сказав він.

На його думку, є й інша сторона. "Хіба львів'яни не виїжджали, чи мешканці Ужгорода, Чернівців, Тернополя, Франківська? Теж багато поїхали. Вони чому не повертаються? Бо там краще. Бо їм там вже гарно. Бо вони і раніше їздили туди на заробітки. Вони, можливо, нерухомість у Львові попродавали, бо зараз у Львові високі ціни на нерухомість, і прикупили собі щось в тій же Польщі", - додав соціолог.

Додаткова міграція

Антипович також нагадав, що є певний відсоток чоловіків, які зараз не виїзні, але їхні дружини і діти за кордоном.

"Відкриється вікно і вони зроблять спробу поїхати. Думаю, що це все буде в балансі. Скільки повернеться, стільки і виїде", - додав він.

Соціолог переконаний, що ставлення біженців до України і до української влади, якщо не таке саме, то ще краще.

"І чим далі географічно, тим краще. В Німеччині краще, ніж в Польщі. А в США, я думаю, взагалі любити неньку-Україну можна безмежно", - констатував Антипович.