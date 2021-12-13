Социолог оценил рейтинг Зеленского

По словам социолога, к приходу Зеленского на президентский пост приложились все его предшественники.

"Зеленский очень сильно поднял ожидания, он падает, но его точка падения все равно стоит сейчас выше, чем у его предшественников. Как ни крути, это другой кандидат, это другие избиратели, другая ситуация в государстве", - отметил он.

Он считает, что каждый избиратель видел в Зеленском что-то свое, у него вообще нет идеологии и четкого ядра.

"У него нет направления, за который голосовали, кроме как "другой", "новый", "молодой", "сам себя сделал", "не воровал". За счет этого он и имел прекрасные показатели, но сейчас это все сдерживается, потому что появляется запрос на ответы: где тарифы, а что с ценами, а что это творится в Верховной раде", - отметил Антипович.