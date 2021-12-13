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Социолог оценил рейтинг Зеленского

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 09:04
Социолог оценил рейтинг Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Его рейтинг падает, но точка падения все равно стоит сейчас выше, чем у его предшественников.

Об этом Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, к приходу Зеленского на президентский пост приложились все его предшественники.

"Зеленский очень сильно поднял ожидания, он падает, но его точка падения все равно стоит сейчас выше, чем у его предшественников. Как ни крути, это другой кандидат, это другие избиратели, другая ситуация в государстве", - отметил он.

Он считает, что каждый избиратель видел в Зеленском что-то свое, у него вообще нет идеологии и четкого ядра.

"У него нет направления, за который голосовали, кроме как "другой", "новый", "молодой", "сам себя сделал", "не воровал". За счет этого он и имел прекрасные показатели, но сейчас это все сдерживается, потому что появляется запрос на ответы: где тарифы, а что с ценами, а что это творится в Верховной раде", - отметил Антипович.

Напомним, если бы выборы президента Украины прошли в начале декабря 2021 года, то в первом туре больше всего набрал бы Владимир Зеленский - 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

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