Соціолог оцінив рейтинг Зеленського

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив рейтинг президента України Володимира Зеленського. Його рейтинг падає, але точка падіння все одно стоїть зараз вище, ніж у його попередників.

За словами соціолога, до приходу Зеленського на президентську посаду доклались усі його попередники.

"Зеленський дуже сильно підняв очікування, він падає, але його точка падіння все одно стоїть зараз вище, ніж у його попередників. Як не крути, це інший кандидат, це інші виборці, інша ситуація в державі", - зазначив він.

Він вважає, що кожен виборець бачив у Зеленському щось своє, у нього взагалі немає ідеології і чіткого ядра.

"У нього немає напрямку, за який голосували, крім як "інший", "новий", "молодий", "сам себе зробив", "не крав". За рахунок того він і мав прекрасні показники, але зараз це все стримується, тому що з'являється запит на відповіді: де тарифи, а що з цінами, а що це твориться в Верховній раді", - зазначив Антипович.