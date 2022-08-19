Социолог обрисовал перспективы партии военных и новых "звезд" медиапространства на выборах

"Есть внешний запрос на партию волонтеров, на партию военных, не знаю, на какую еще партию, но это же сейчас, сейчас же война", - сказал он, отметив, что до выборов может пройти и два года.

По его словам, наверное, все эти ниши будут, и они наполнятся. "Но я это говорю не потому, что украинец точно будет голосовать за военных и военные нужны в парламенте, нет. Украинец не очень будет поддерживать именно военных в парламенте, - считает социолог.

Как отметил Антипович, "военные это военные, а в парламенте нужны политики и "говоруны", которые на телеэкране будут говорить".

Социолог уверен, что после войны будет запрос на новых, только это уже будут совсем другие новые.

"То, что это большие шансы для власти, для Зеленского конкретно - это однозначно. То, что это большой шанс для всех спикеров, которые сейчас сидят на телеэкранах, набирают миллионные просмотры, - это большой шанс. Но где военный эксперт и где украинская политика после войны? Ну, это уже будут немного другие вещи", - добавил он.

При этом он отметил, что есть несколько фамилий, которые превосходят топовых бывших политиков.

"Несмотря на высокие рейтинги, например, рейтинги просмотров, уровень поддержки или уровень конвертации этого в живой рейтинг будет небольшой. Этого, возможно, будет достаточно для прохода в парламент", - считает Антипович.