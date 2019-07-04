Социолог Алексей Антипович: Требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к Порошенко в 2014 году

По вашему мнению, какой будет явка на этих выборах?

На президентских выборах, когда мы замеряли, явку прогнозировали в районе 70%, официальная цифра получилась 63%. Часть людей говорит, что они однозначно примут участие в выборах, часть говорит, что – скорее всего. На данный момент мы фиксируем около 65% "однозначно", около 20% - "скорее всего".

Это высокий показатель, но ниже, чем в президентской кампании. В истории украинских выборов на президентские выборы ходят около 60% избирателей, на парламентские – 55%, на местные – 50%. Это классические показатели.

Надо еще учитывать, что официальный показатель ЦИК считает от всех избирателей, которые записаны в списки. Мы же как социологи общаемся с людьми, которые есть на месте, а у нас многие уехали на заработки за рубеж. Физическое количество избирателей меньше, чем фиксирует ЦИК. Можно говорить, что показатель явки, близкий к 70%, был бы правомерным – но от тех, кто по факту, а не номинально есть в стране. Потому мне как социологу очень нужна перепись населения, чтобы понять, сколько же нас есть.

Насколько сильно сезон отпусков повлияет на явку?

Мы делали отдельное исследование, спрашивали у людей, собираются ли они в отпуск как раз в период выборов. Часть сказала, что они планируют отпуск, среди них есть те, кто едет на дачи, на огороды, в другие города и села, часть – за рубеж. И среди них есть те, кто декларируют, что они придут на выборы, но в связи с отпуском в реальности они точно не придут.

Кажется, сейчас наблюдается гораздо меньший ажиотаж со сменой места голосования, чем на президентских выборах.

Конечно, потому что первую эмоцию со сменой власти уже выпустили. Смена Порошенко на Зеленского – кардинальное изменение с точки зрения подходов к украинской политике и выборам, это называли "электоральным майданом", что вполне правомерно.

Сейчас мы имеем продолжение президентской кампании, запрос на изменения только вырос, менять всех и вся украинец готов и хочет, но все же градус немного снижается. Но, в любом случае, явка буде выше привычной, может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57-58%.

А в разрезе возраста и регионов?

Однозначно, старшее поколение ходит активнее. Среди людей пенсионного возраста 71% декларирует, что однозначно примет участие в выборах, а среди молодежи до 30 лет – 57%. Но и это тоже немало. Просто у молодежи есть за кого голосовать. Сейчас есть две политсилы, которые условно можно отнести к молодому поколению – "Слуга народа" и "Голос". Они уже "приводят" на участки своего избирателя. Мы задаем людям вопрос, как бы они проголосовали, если бы их политсила не шла на выборы. И часть избирателей "Слуги народа" и "Голоса" не выбирают другую партию, а говорят, что вообще бы не пришли на выборы.

Ситуация с отпусками добавляет шансов старым политсилам, когда на выборы по факту придет чуть больше старших избирателей, чем молодежи. От этого выиграют "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа".

А "Европейская солидарность"?

Нет, там есть много людей среднего возраста, у многих из них есть деньги, чтобы летом поехать в отпуска. То есть, там можно ожидать снижение за счет этого фактора, как и у "Голоса", как и у "Слуги народа".

А "Сила и честь", которой симпатизирует много пенсионеров, сможет за счет этого преодолеть барьер?

У них сейчас 3-4%. Добавят ли факторы явки им целый один процент? Вряд ли.

"Слуга народа", судя по всему, уже дошла до своего электорального потолка и начала понемногу падать. Это снижение рейтингов продолжится?

Включились в работу другие политсилы: "Оппоблок", "Оппоплатформа", "Голос" и т.д. В первую очередь, они отбирают голоса у "Слуги народа". И потому можно говорить про объективное падение рейтинга, не из-за разочарования в "Слуге народа". На местах мы имеем мажоритарную составляющую. Каждый мажоритарщик, кроме того, что ведет борьбу за свое кресло, тянет и соответствующую партию, от которой он идет. Тянет либо вверх, либо вниз.

У "Слуги народа" есть падение рейтинга, но не критичное. При таких ее позициях нет особой разницы между 45%, 43% или 42%. Кроме того, они фактически не начинали кампанию. От "Слуги народа" я не видел телевизионной рекламы, а именно телеролики больше всего влияют на избирателя. Они включатся еще в кампанию, и видеообращение со стороны новоизбранного президента с призывом проголосовать за "Слугу народа" будет иметь определенное влияние.

То есть, первых признаков разочарования в новой власти вы пока не видите?

50% довольны работой нового президента, доверие к нему немного меньше 70%. Такого уровня доверия не имели ни церковь, ни армия, ни, конечно, ни один из предыдущих президентов.

А можно спрогнозировать на среднесрочную перспективу рейтинги "Слуги народа" и Зеленского, с учетом нынешних трендов?

Украинская, и не только, традиция давала 6-9 месяцев "медового месяца" для новой власти. Но уже Петр Порошенко после набранных более 50% в первом туре просел до 25-30% и стабилизировался на этом уровне на два года. Те, кто ситуативно проголосовал за Порошенко, отошли, а потом рейтинг оставался стабильным, вплоть до времени начала предвыборной кампании, когда в игру включились другие политики. Плюс начались разочарования в действиях: скандалы с отдыхом на Мальдивах, скандалы с генпрокурорами и так далее.

Это я к тому, что нельзя мерять все одной линейкой. Мало того, если мы говорим о нынешних выборах, то требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к Порошенко в 2014 году. И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода. С учетом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля следующего года стоит ожидать сильного снижения рейтинга. Если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране.

А какое-то ядро сторонников у Зеленского есть?

Важно, что его ядро отвечало одному запросу: изменения. Долой старую политику, долой всех старых политиков, которые за 10-15 лет "ничего не сделали". На самом деле, конечно, сделали, есть результат, Украина живет и развивается, но есть и массовый выезд украинцев за рубеж, есть вымирание населения.

Каждый десятый пенсионер проголосовал за Зеленского на президентских выборах, а сейчас их удельный вес еще выше. Мотив – "если не мне, то пусть уже моим детям будет лучше жить". Сейчас изменений хотят буквально все.

В интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан рассуждал о возможности дать русскому статус регионального языка на Донбассе, что вызвало большой резонанс в СМИ и соцсетях. Подобные вещи могут сильно всколыхнуть электорат?

У нас определяющим фактором остается телевизор. И любая тема рано или поздно будет продемонстрирована на телевидении, и, конечно, она повлияет. Но в случае "Слуги народа" любой шаг влево, вправо, любой вектор в принципе, найдет как сторонников, так и противников. Но это надо специально изучать социологам.

В любом случае, удержать все 73% электората невозможно. Для этого надо радикально улучшить экономическое положение населения. Украинцы все равно остаются патерналистами, они хотят, чтобы им обеспечили определённый уровень материального благополучия. Потому о пенсиях и тарифах придется говорить и президенту, и его политсиле, от этого никуда не деться.

При этом на сколько бы ни повышали тарифы, украинец все равно их оплачивает, потому что украинец никогда не скажет правды о том, сколько он зарабатывает. Зато рассказывать, как плохо живется, всегда горазд. Я помню, когда получавшие субсидии люди выпаливали газ, открывали зимой окна, потому что нельзя ведь потерять субсидию, и при этом власть кляли еще сильнее обычного.

Такая наша ментальность, мы не любим власть, мы только кого-то избрали, сразу начинаем быть ими недовольны.

Давайте перейдем к другим участникам кампании, например, к "Оппозиционной платформе" и их ключевым оппонентам из "Оппоблока". Почему у первых рейтинг настолько выше, чем у вторых?

У меня только одно объяснение: Юрий Бойко. Он стал главным лицом "Оппозиционного блока" после бегства Януковича, и это играет роль, несмотря на все расколы. Плюс вспомним поездки в Москву. Для части электората тот же демонизированный Медведчук выглядит позитивно, потому что они верят: он как кум Путина может что-то сделать для достижения мира. Это все стимулирует голосовать именно за "Оппоплатформу", а не "Оппоблок", который исчез, в котором нет достаточно ярких лидеров.

Евгений Мураев, который сам когда-то претендовал на 5%, сейчас растворился. Но "Оппоблок" растет, пожалуй, за счет мажоритарщиков, которые идут от него на Востоке и имеют большой авторитет среди тамошних избирателей. Так что у "Оппоблока" есть шанс преодолеть барьер, но вопрос в том, хватит ли им времени. А "Оппоплатформа", которая показывает очень ровный рейтинг, в свою очередь, может получить переток голосов от "Слуги народа".

Рейтинг "Голоса" растет за счет "Европейской солидарности"?

Они попеременно занимают третью ступеньку. "Голос" Вакарчука сначала уничтожил "Самопомощь", потом "Гражданскую позицию", потом "надкусил" "Европейскую солидарность" и в самом конце взялся за "Слугу народа". То есть, тут тоже очень разношерстная компания. Но основой электората Вакарчука является электорат Порошенко. Это видно в региональных и возрастных разрезах электората. За Вакарчуком идут те, кто разочаровался в Порошенко. Те, кто не хотят быть с проигравшим, те, кто тоже хотят изменений. Но, выбирая между Порошенко и Зеленским, предпочли первого. А сейчас пошли к Вакарчуку. То есть, это соединенные политические сосуды.

Но и сам Порошенко включился в кампанию, продолжает озвучивать прежние тезисы, уделяет много внимания своим базовым западным регионам. Порошенко немного просел, но потом вернулся на 7-8%, и начинает расти.

Если Вакарчук и забрал часть рейтинга "ЕС", то "ЕС" могла бы вернуть уже эти проценты назад, просто Вакарчук теперь "ест" уже "Слугу народа". Таким образом, и Вакарчук ничего не теряет, и "ЕС".

Насколько сильно Порошенко мешает Гройсман и его партия? Они оба делают упор на том, что было сделано властью в прошлые годы и приписывают эти достижения каждый себе. Избиратель сможет в этом разобраться?

Я начну с того, что у украинцев очень плохая память. Они не помнят, что делал Арсений Яценюк, и уже забывают, что делал Владимир Гройсман. Всем украинским политикам стоит выучить, что апелляции к прошлым заслугам – "мы сделали", "мы добились", "мы защитили" – просто не работают, они не дают избирателю мотива голосовать.

Украинец неблагодарный относительно политиков. Украинец критичный относительно власти. Потому сколько бы Порошенко, Гройсман, Парубий и т.д. не уверяли в том, сколько всего было сделано, украинец будет недоволен. И на этом фоне надо говорить не о том, что сделали, а о том, что будет сделано дальше. Тот, кто говорит о будущем, получает электоральные дивиденды.

Что касается Гройсмана, его база – это, конечно, Винницкая область, центральная Украина к нему очень неплохо относится. В целом, около 20% украинцев доверяют Гройсману и довольны его работой.

Почему тогда его политический рейтинг намного ниже?

Он не воспринимался как политик. Как чиновник, хозяйственник – да, кто-то называл его "мэром всей Украины". В политику Гройсман только пошел. К тому же его очень часто воспринимали как часть команды Порошенко. Если бы он начал обособляться от Порошенко в свою нишу год-два назад, его рейтинги были бы гораздо выше. Но даже нынешние показатели дают ему определенные шансы, опять-таки вопрос во времени, которое осталось до дня голосования.

То есть, перенос даты выборов с 28 октября на 21 июля сыграет огромную роль в их результатах?

Судьбоносную роль. Осенью в Раду точно бы прошел Гройсман, возможно, кто-то еще, а, например, Порошенко мог бы и не пройти.

От "Батькивщины" сюрпризов не стоит ожидать?

После проигрыша (Юлии Тимошенко, - ред.) на президентских выборах произошло понижение ее рейтинга с 13% до 10%, потом до 7%, на том и остановилось. У Тимошенко очень крепкое ядро электората, что гарантирует ей стабильность и прохождение в парламент.

А Смешко может пройти в Раду?

Смешко прекрасно выстрелил на президентской кампании. Но, если мы говорим о политическом проекте, то политический проект стреляет один раз. Рейтинги Смешко никакого движения вверх не показывают. Если кампания Гройсмана демонстрирует результаты, то со стороны Смешко ни такой кампании, ни ее результатов я не вижу. Другим политсилам их нынешние рейтинги пока не показывают реальные шансы зайти в Раду.

А еще возможен какой-то сюрприз? Вот популярный певец Олег Винник заявил о своей поддержке Аграрной партии и отправляется в агитационный тур по стране. Это как-то может помочь "аграриям"?

Во время президентской гонки мы померяли рейтинги всех, включительно с Веркой Сердючкой. Но кто-то ложился в образ президента, как Зеленский, как Вакарчук в свое время, а кто-то – нет. Конечно, любая популярная личность добавляет рейтинга политической силе. Во главе с Винником "Аграрная партия" могла бы пройти в парламент, но он должен был бы быть в ее списках. А просто агитационный тур – это не настолько серьезный фактор. Люди приходят на концерт, слушают, получают удовольствие, но будут ли они голосовать – большой вопрос.

Эта парламентская кампания по стилистике заметно отличается от президентской?

Есть разница благодаря мажоритарной составляющей, благодаря запросу на какие-то действия – надо же что-то и делать, не только на выборы ходить. Это добавляет некоторые акценты. Но общая канва неизменна – это изменения и еще раз изменения.