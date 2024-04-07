Соціально-економічна криза на окупованих територіях набирає нових масштабів, - ЦНС

На окупованій частині Запорізької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За даними центру, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення:
Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.
За наявною інформацією, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване “відрядження” з території РФ з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми.
Нагадаємо, раніше російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".
За словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з Росії.
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