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Соціально-економічна криза на окупованих територіях набирає нових масштабів, - ЦНС

Фото: соціально-економічна криза набирає нових масштабів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На окупованій частині Запорізької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення:

  • постійне зростання безробіття,
  • високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту,
  • фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих “підприємств”.

Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.

За наявною інформацією, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване “відрядження” з території РФ з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми.

Нагадаємо, раніше російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".

За словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з Росії.

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Запорізька областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти