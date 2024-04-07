Соціально-економічна криза на окупованих територіях набирає нових масштабів, - ЦНС

За даними центру, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення:

постійне зростання безробіття,

високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту,

фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих “підприємств”.

Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.

За наявною інформацією, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване “відрядження” з території РФ з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми.