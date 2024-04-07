Социально-экономический кризис на оккупированных территориях набирает новые масштабы, - ЦНС

По данным центра, среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения:

постоянный рост безработицы,

высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса,

фиксируются задержки заработных плат для работников местных "предприятий".

Работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать до двух месяцев.

По имеющейся информации, стремительный рост цен на товары обусловлен пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, которое значительно превышает местные нормы.