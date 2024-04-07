Социально-экономический кризис на оккупированных территориях набирает новые масштабы, - ЦНС

На оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным центра, среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения:
Работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать до двух месяцев.
По имеющейся информации, стремительный рост цен на товары обусловлен пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, которое значительно превышает местные нормы.
Напомним, ранее российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации".
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты продолжают выселять местных жителей из захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из России.
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