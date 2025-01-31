Соціальне житло замість добудови обʼєктів незавершеного будівництва: що отримають інвестори

Добудовувати за бюджетний кошт - за кошти платників податків - неправильно, втім для такої нерухомості є шанс за умови, якщо довгобуди перебудують як соціальне житло. Частина квартир у них буде виділятися постраждалим інвесторам.

За її словами, нещодавно в Україні ухвалили і почали запроваджувати відповідне законодавство, яке забороняє продавати житло у випадку, якщо на будівництво обʼєкта немає дозвільних документів. Це має на меті унеможливити появу довгобудів. Водночас, якщо говорити про постраждалих інвесторів у житло, яке з тих чи інших причин забудовник вже не добудував, їхня кількість на сьогодні лишається досить значною. Наразі такими випадками займаються правоохоронні органи. При цьому центральна влада не може вирішити цю проблему самотужки.

"Тут центральній владі потрібно об'єднуватись з місцевою владою. Є такий запит - добудувати такі будинки за кошти державного бюджету і щоб люди нарешті отримали свої квартири. Але якщо говорити про справедливе рішення, то це не випадок, коли за рахунок одних платників податків будуть добудовувати будинки в інтересах інших. Тому на сьогодні немає такого рішення, що за гроші державного бюджету повинні добудовуватися такі будинки", - зауважила Шуляк.

Водночас, підкреслила вона, довгобуди можна перетворити на соціальне житло і знаходити відповідні схеми компенсацій так, щоб у такому житлі частина квартир буде належати постраждалим інвесторам, а інша частина квартир - громадянам, які за умовами нового житлового законодавства підпадатимуть під категорію тих, що можуть претендувати на соціальне житло.

Певна робота у цьому напрямку вже розпочалася - в Україні готують масштабну інвентаризацію житла, щоб знайти об’єкти для подальшої пільгової оренди для переселенців. Інвентаризація відбуватиметься в рамках реалізації нещодавно ухваленого закону 4080-IX.

"Йдеться про всеукраїнську інвентаризація всіх і довгобудів, і всіх, скажімо так, приміщень, які на сьогодні є і у власності державній, і у власності приватній, і у власності комунальній. Для того, щоб подивитися, як цей фонд можна буде поліпшити, щось відремонтувати, зробити якісь перетворення, щоб потім його можна було використовувати саме для соціального житла, для того, щоб допомагати нашим внутрішньо переміщеним особам. При цьому частину квартир у такому житлі можна розглядати як варіант для постраждалих інвесторів", - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що найближчими місяцями Уряд спільно з місцевою владою мають напрацювати відповідні рішення для старту інвентаризації. По суті, від Кабміну чекають трьох нормативно-правових актів. Перший - про порядок проведення самої інвентаризації і протоколу обстеження нерухомості, яка під неї підпадатиме. Другий - про функціонування інформаційно-аналітичної системи, куди будуть вноситись всі обʼєкти, які зможуть використовуватися ВПО. Третій - про створення комісій, які будуть таке житло обстежувати.

Шуляк наголосила - проблема недобудів і довгобудів для України, на жаль, не нова. Лише на прикладі столиці величезна кількість показових кейсів: спочатку сумнозвісні будинки Войцеховського, потім Укрбуд, Аркада, тепер Київміськбуд. Це десятки тисяч українських родин, які досі не отримали ключів від своєї домівки.

"Ще у 2019 році в Україні робили інвентаризацію таких обʼєктів і вже на той момент йшлося щонайменше про 1000 довгобудів різного типу, і в кожній області є сотні таких об’єктів. Зробити так, щоб вони стали працюючими, можна за рахунок їхньої добудови і передачі у фонд соціального житла", - резюмувала Олена Шуляк.