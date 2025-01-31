Социальное жилье вместо достройки объектов незавершенного строительства: что получат инвесторы

Достраивать за бюджетные средства - за средства налогоплательщиков - неправильно, впрочем, для такой недвижимости есть шанс при условии, если долгострои перестроят как социальное жилье. Часть квартир в них будет выделяться пострадавшим инвесторам.

По ее словам, недавно в Украине приняли и начали вводить соответствующее законодательство, которое запрещает продавать жилье в случае, если на строительство объекта нет разрешительных документов. Это имеет целью исключить появление долгостроев. В то же время, если говорить о пострадавших инвесторах в жилье, которое по тем или иным причинам застройщик уже не достроил, их количество на сегодня остается довольно значительным. Сейчас такими случаями занимаются правоохранительные органы. При этом центральная власть не может решить эту проблему самостоятельно.

"Здесь центральной власти нужно объединяться с местными властями. Есть такой запрос - достроить такие дома за средства государственного бюджета и чтобы люди наконец получили свои квартиры. Но если говорить о справедливом решении, то это не случай, когда за счет одних налогоплательщиков будут достраивать дома в интересах других. Поэтому на сегодня нет такого решения, что за деньги государственного бюджета должны достраиваться такие дома", - отметила Шуляк.

В то же время, подчеркнула она, долгострои можно превратить в социальное жилье и находить соответствующие схемы компенсаций так, чтобы в таком жилье часть квартир будет принадлежать пострадавшим инвесторам, а другая часть квартир - гражданам, которые по условиям нового жилищного законодательства будут подпадать под категорию тех, которые могут претендовать на социальное жилье.

Определенная работа в этом направлении уже началась - в Украине готовят масштабную инвентаризацию жилья, чтобы найти объекты для дальнейшей льготной аренды для переселенцев. Инвентаризация будет происходить в рамках реализации недавно принятого закона 4080-IX.

"Речь идет о всеукраинской инвентаризации всех и долгостроев, и всех, скажем так, помещений, которые на сегодня есть и в собственности государственной, и в собственности частной, и в собственности коммунальной. Для того, чтобы посмотреть, как этот фонд можно будет улучшить, что-то отремонтировать, сделать какие-то преобразования, чтобы потом его можно было использовать именно для социального жилья, для того, чтобы помогать нашим внутренне перемещенным лицам. При этом часть квартир в таком жилье можно рассматривать как вариант для пострадавших инвесторов", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что в ближайшие месяцы Правительство совместно с местными властями должны наработать соответствующие решения для старта инвентаризации. По сути, от Кабмина ждут трех нормативно-правовых актов. Первый - о порядке проведения самой инвентаризации и протокола обследования недвижимости, которая под нее будет подпадать. Второй - о функционировании информационно-аналитической системы, куда будут вноситься все объекты, которые смогут использоваться ВПЛ. Третий - о создании комиссий, которые будут такое жилье обследовать.

Шуляк подчеркнула - проблема недостроев и долгостроев для Украины, к сожалению, не нова. Только на примере столицы огромное количество показательных кейсов: сначала печально известные дома Войцеховского, потом Укрбуд, Аркада, теперь Киевгорстрой. Это десятки тысяч украинских семей, которые до сих пор не получили ключей от своего дома.

"Еще в 2019 году в Украине делали инвентаризацию таких объектов и уже на тот момент речь шла как минимум о 1000 долгостроев различного типа, и в каждой области есть сотни таких объектов. Сделать так, чтобы они стали работающими, можно за счет их достройки и передачи в фонд социального жилья", - резюмировала Елена Шуляк.