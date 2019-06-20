"Социальная справедливость" подала в ЦИК документы своих кандидатов в нардепы

Алла Шлапак (фото: пресс-служба "Социальной справедливости")

В ЦИК внесена первая десятка партийного списка

Всеукраинская партия "Социальная справедливость" сегодня, 20 июня, подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Для этого в ЦИК внесена первая десятка партийного списка:

1. Алла Шлапак, политический и общественный деятель, известная в Украине своими инициативами по решению насущных экономических и социальных вопросов, ныне – депутат Киевского городского совета.

2. Александр Дичек, президент МОО "Международное антитеррористическое единство", эксперт по вопросам национальной безопасности.

3. Снежана Сорока, председатель правления ОО "Социальная справедливость "Совесть".

4. Святослав Сирота, мастер спорта по футболу, преподаватель ДЮСШ № 10 г. Киева.

5. Юлия Сергеева, основательница ОО "Прозрачный выбор".

6. Роман Деркач, заместитель главного врача ГУ "Институт травматологии и ортопедии АМН Украины".

7. Светлана Скосырская, руководитель предприятия "Платформа МО КЕШ", эксперт по развитию малого и среднего бизнеса.

8. Евгений Огарков, глава адвокатского объединения "Гарантия".

9. Наталья Харченко, председатель ОО "Несокрушимые матери Украины".

10. Михаил Войцеховский, директор Института последипломного педагогического образования Киевского университета им. Бориса Гринченко.

Как сообщалось ранее, в списке политсилы 154 кандидата, ни один из которых ранее не избирался в парламент. Состав партийного списка сбалансирован по гендерному признаку, демографическим показателям и представляет большинство профессиональных сообществ украинского общества.

По словам Аллы Шлапак, все кандидаты политсилы прошли строгий внутрипартийный отбор, проектами и предложениями доказали свое право баллотироваться в парламент.

"Для меня большая честь идти в Верховную раду с такими людьми. Мы готовы продемонстрировать новое качество законотворческой деятельности и политической ответственности, опираясь на мировоззренческий фундамент и программу действий, зафиксированные в нашем Манифесте. Будем отстаивать наши общие идеалы социальной справедливости и человечности – того, чего так не хватает в украинских реалиях", - заявила Шлапак.

Кроме кандидатов, которые идут в ВРУ по списку, "Социальную справедливость" на выборах представляют 5 мажоритарных кандидатов в следующих округах: № 13 (Винницкая область), № 137, № 138 (Одесская область), № 183 (Херсонская область), № 160 (Сумская область).

Кандидаты от "Социальной справедливости" сделали совместное фото и распространили в социальных сетях призыв к украинцам присоединяться к борьбе за человечную, социальную и справедливую Украину

Ранее сообщалось, что партия "Социальная справедливость" возникла как логическое продолжение успешного и эффективного одноименного движения. По утверждению партийцев, партия полностью деолигархизована, независима, построена благодаря объединению усилий украинцев с активной гражданской позицией. Региональные представительства партии работают в 16 областях Украины.