Социальная реклама в «Интерсити» – очередная победа для украинской железной дороги

С июля 2018 года в поездах «Интерсити» пассажиры получают уже обновленные рекламные месседжи. Отныне из мониторов во время поездки можно посмотреть ролики о туристической привлекательности Украины. По словам известного политического эксперта Петра Олещука, это важный шаг для формирования здорового патриотизма и расширения знаний о нашей стране.

Напомним, что по официальной информации Филиала «Украинской железнодорожной скоростной компании», за период июня и июля 2018 года «Укрзализныце» удалось увеличить собственный, прозрачный прибыль в 2,4 раза. Это стало возможным благодаря завершению действия договора с предыдущим рекламными подрядчиками, компаниями «Ай Ком» и «Офісер». За этим последовало избрание нового ответственного за размещение рекламы, все – в соответствии с прозрачной процедуры.

Стоит отметить, что согласно материалам «Следствие.Инфо», предыдущие подрядчики “Ай Ком” и “Офісер” связанные с окружением регионалов. Так право на монопольное размещение рекламы в «Интерсити» фактически до июня этого года принадлежало Константину Баскіну, который был помощником регионала Зайца. Все это круг замыкался на лице другого регионала – Колесникова. Олещук обращает внимание на этот факт.

Эксперт также в положительной тональности отметил, что «с мониторов больше не выливается информационное “болото” в виде перманентной рекламы и пропаганды пророссийских звезд». Вместе с новой рекламой появился и новый месседж. И теперь он вступил социального характера – в том числе открывает для зрителя общественно важный проект авторства Богдана Логвиненко «Ukraїner», который существенно продвигает имидж Украины как туристически привлекательного государства.

Автор надеется, что дело Логвиненко и проект «Ukraїner» поддержат все сознательные граждане, и такие изменения станут лишь первым шагом в целой цепочке позитивных сдвигов в нашей стране.