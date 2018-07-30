Соціальна реклама в «Інтерсіті» – чергова перемога для україської залізниці

З липня 2018 року в потягах «Інтерсіті» пасажири отримують вже оновлені рекламні меседжі. Відтепер з моніторів під час поїздки можна переглянути ролики про туристичну привабливість України. За словами відомого політичного експерта Петра Олещука, це важливий крок для формування здорового патріотизму та розширення знань про нашу країну.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією Філії «Української залізничної швидкісної компанії», за період червня та липня 2018 року «Укрзалізниці» вдалося збільшити власний, прозорий прибуток у 2,4 рази. Це стало можливим завдяки завершенню дії договору з попереднім рекламними підрядниками, компаніями «Ай Ком» та «Офісер». За цим послідувало обрання нового відповідального за розміщення реклами, усе – відповідно до прозорої процедури.

Варто зазначити, що згідно з матеріалами «Слідство.Інфо», попередні підрядниики “Ай Ком” та “Офісер” пов'язані з оточенням регіоналів. Так право на монопольне розміщення реклами в «Інтерсіті» фактично до червня цього року належало Костянтину Баскіну, який був помічником регіонала Зайця. Все це коло замикалося на особі іншого регіонала – Колеснікова. Олещук звертає увагу на цей факт.

Експерт також у позитивній тональності зазначив, що «з моніторів більше не виливається інформаційне “болото” у вигляді перманентної реклами та пропаганди проросійських зірок». Разом з новою рекламою з’явився і новий меседж. І тепер він набув соціального характеру – у тому числі відкриває для глядача суспільно важливий проект авторства Богдана Логвиненка «Ukraїner», який суттєво просуває імідж України як туристично привабливої держави.

Автор сподівається, що справу Логвиненка і проект «Ukraїner» підтримають усі свідомі громадяни, і такі зміни стануть лише першим кроком у цілому ланцюжку позитивних зрушень у нашій країні.