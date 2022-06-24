Социальная ответственность бизнеса во время войны

“Если ваш бизнес работает, то сотрудник компании имеет возможность выпить кофе с молоком в уютном кафе за углом, что, в свою очередь, дает возможность уже другому бизнесу закупить молоко у поставщика. Продажа молока помогает фермеру содержать крупный рогатый скот и засевать поля зерном. Поэтому с завода выйдет новенький комбайн, а механик завода получит заработную плату и придет к вам покупать стул для рыбалки, чтоб уже в эти выходные отдохнуть на берегу Днепра с удочкой в руках. Именно по такому принципу и строится бизнес. И чтоб все эти цепочки не прерывались, мы должны работать даже во время военных действий” - рассказывает директор по маркетингу компании Wellamart.ua, ведущего игрока на рынке потребительских товаров, Наталия Тараненко.

В нашей компании работает более 200 сотрудников. У каждого есть семьи, дети, поэтому мы решили во что бы то ни стало сохранить заработные платы и не сокращать штат. Признаюсь, это было нелегко, но мы пошли на этот шаг понимая свою ответственность за людей, которые у нас работают. Оптимизировали кое-какие процессы, договорились о каникулах по аренде, где могли сократили затраты.

Бизнес должен работать, ведь это не только рабочие места, но еще и налоги в бюджет.

Также мы позаботились о безопасности нашего персонала. Компания создала все условия, чтоб наши сотрудники чувствовали себя в безопасности. Мы не требуем непосредственного присутствия в офисе тех сотрудников, которые могут работать удаленно. Ведь в самом начале войны большинство коллег были вынуждены уехать, покинуть свои дома. Часть из них до сих пор не вернулась.

К сожалению у нас есть сотрудники имущество которых пострадало от военных действий. Компания взяла на себя большую часть затрат по восстановлению такого имущества.

Мы как можем помогаем нашим вооруженным силам. В начале войны компания перечислила более 100 000 грн. и предоставила товаров на сумму около 150 000 грн. Так же мы продолжаем перечислять деньги на постоянной основе для ВСУ: 10% с каждого заказанного товара.

Мы сотрудничаем с волонтерскими организациями, которые помогают переселенцам. Наш ассортимент - это недорогие и качественные товары, которые способны облегчить быт, поддержать здоровье, удовлетворить детские потребности и т.д. Именно эти товары выручали и продолжают выручать украинцев в столь сложный период.

Мы стараемся быть полезными по всем фронтам.

Верим в нашу армию, страну, но и сами прилагаем много усилий для победы и возрождения страны!