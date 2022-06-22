Соціальна відповідальність бізнесу під час війни

“Якщо ваш бізнес працює, то співробітник компанії має змогу піти випити каву з молоком до затишної кав'ярні за рогом. Це, у свою чергу, надає можливість вже іншому бізнесу здійснити закупівлю молока у постачальника. Продаж молока допомагає фермеру утримувати худобу та дає змогу засівати поля зерновими культурами. Тоді з заводу зійде новенький комбайн, а механік заводу отримає платню та прийде до вас купувати рибацький стілець, щоб вже цими вихідними відпочити на березі Дніпра з вудкою у руках. Саме за таким принципом будується бізнес. І щоб не переривати ці ланцюжки, ми повинні працювати навіть під час воєнних дій.” - розповідає директорка з маркетингу компанії Wellamart.ua, провідного гравця на ринку споживчих товарів, Наталя Тараненко.

У нашій компанії більше 200 співробітників, у кожного є сім'я, діти, тому ми вирішили будь-що зберегти заробітні плати та не скорочувати штат. Зізнаюся, це було нелегко, але ми пішли на цей крок усвідомлюючи свою відповідальність за людей, що у нас працюють. Оптимізували деякі процеси, домовилися про канікули щодо оренди, де могли, скоротили витрати.

Бізнес повинен працювати, адже це не тільки робочі місця, а ще й податки до бюджету.

Також ми дбаємо про безпеку нашого персоналу. Компанія створила всі умови, щоб наші співробітники почувалися безпечно. Ми не вимагаємо безпосередньої присутності в офісі тих працівників, які можуть працювати віддалено. На початку війни більшість колег були вимушені виїхати, покинувши свої домівки, частина з них досі не повернулася.

На жаль, в нас є співробітники, майно яких постраждало від воєнних дій. Компанія взяла на себе більшу частину витрат по відновленню майна.

Ми як можемо допомагаємо нашим збройним силам. Ще на початку війни нами було перераховано більше 100 000 грн та надано товарів на сумму біля 150 000 грн. Також ми продовжуємо перераховувати гроші на постійній основі на користь ЗСУ: з кожного замовлення 10%.

Ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями, що допомагають переселенцям. Наш асортимент - це недорогі та якісні товари, які здатні полегшити побут, підтримати здоров'я, задовольнити дитячі потреби тощо. І саме ці товари стали в нагоді у такий складний для українців період.

Ми намагаємося бути корисними на всіх фронтах.

Віримо в нашу армію, країну, але і самі докладаємо багато зусиль для перемоги та відбудови країни!