В Пенсионном фонде требовали взятку от переселенца

Она требовала 7500 гривен

В Донецкой области детективы следственного управления полиции разоблачили сотрудницу Пенсионного фонда на взятке от переселенца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Детективы следственного управления полиции Донецкой области совместно с работниками Управления защиты экономики в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали главного специалиста Пенсионного фонда Мариуполя за получение взятки в сумме 7500 гривен за содействие в оформлении справки временного перемещенного лица и назначении пенсионных выплат"

Так, главный специалист отдела по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсии Левобережного объединенного управления Пенсионного фонда Украины в г. Мариуполе привлекла к преступной схеме свою знакомую.

"Посредница была остановлена полицейскими во время получения денег. У женщины изъято 7500 гривен, которые она должна была передать работнице Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке в 22 тыс. гривен группу сотрудников работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые требовали деньги от предпринимателей.