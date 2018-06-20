У Харківській області співробітники пожежної охорони вимагали хабарі від підприємців

У одного із підприємців зловмисники вимагали половину прибутку

У Харківській області Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі у 22 тис. гривень групу співробітників працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, котрі вимагали гроші від підприємців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Оперативники встановили, що заступник начальника одного із райвідділів держслужби з надзвичайних ситуацій у змові з трьома своїми підлеглими - інспекторами відділу - організував механізм систематичного отримання хабарів з місцевих підприємців, які надають комерційні послуги в сфері протипожежної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Так, із одного з комерсантів зловмисники вимагали половину прибутку, який він отримав під час виконання робіт з протипожежної безпеки.

"У разі відмови працівники ДСНС погрожували створити штучні перешкоди для його підприємства та тих об’єктів, що він обслуговував", - повідомили в СБУ.

Відомо, що пожежних викрили під час отримання чергової суми хабара в розмірі 22 тис. гривень.

Фото: затримання посадовців ДСНС (ssu.gov.ua)

"Наразі чотирьом пожежникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання судом запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - вказано у повідомленні.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві на отриманні хабара в розмірі понад 22 тисяч доларів у понеділок, 18 червня, затримали прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур та колишнього працівника Генпрокуратури України.