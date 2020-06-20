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У сотрудников предвыборного штаба Трампа обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 22:42
У сотрудников предвыборного штаба Трампа обнаружили коронавирус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Коронавирусом заболели члены штаба в Оклахоме

У сотрудников предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа в штате Оклахома обнаружили коронавирус. Больные сотрудники готовили место для субботнего митинга при участии Трампа в городе Талса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным телеканала, положительные тесты на коронавирус дали 6 членов предвыборного штаба Трампа. Несмотря на выявление COVID-19 в штабе Трампа, митинг в поддержку действующего американского президента все равно состоится.

"Все участники митинга пройдут проверку температуры перед прохождением безопасности, после чего им дадут браслеты, маски и дезинфицирующее средство для рук", - рассказал директор по коммуникациям кампании Трампа.

Отмечается, что недавно Оклахома сообщила об однодневном резком росте новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у личного помощника дочери американского президента Иванки Трамп.

До этого положительный тест на коронавирус сдал прес-секретарь вице-президента США Майка Пенса.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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