У співробітників передвиборчого штабу Трампа виявили коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Коронавірусом захворіли члени штабу в Оклахомі

У співробітників передвиборчого штабу діючого президента США Дональда Трампа в штаті Оклахома виявили коронавірус. Хворі співробітники готували місце для суботнього мітингу за участі Трампа в місті Талса.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними телеканалу, позитивні тести на коронавірус дали 6 членів передвиборчого штабу Трампа. Попри виявлення COVID-19 у штабі Трампа, мітинг на підтримку діючого американського президента все одно відбудеться.

"Всі учасники мітингу пройдуть перевірку температури перед проходженням безпеки, після чого їм дадуть браслети, маски та дезінфікуючий засіб для рук", - розповів директор з комунікацій кампанії Трампа.

Зазначається, що нещодавно Оклахома повідомила про одноденне різке зростання нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили в особистого помічника дочки американського президента Іванки Трамп.

До цього позитивний тест на коронавірус здав прес-секретар віце-президента США Майка Пенса.

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Автор: Дмитро Левицький