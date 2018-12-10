Співробітників МОЗ викликали на допит у справі щодо поставок ліків для дітей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція Києва розпочала провадження щодо поставок препарату “Анакінра”

Співробітників Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України викликають на допити в рамках провадження щодо поставок ліків для дітей із рідкісними захворюваннями. Про це повідомляє РБК-Укрїна з посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Як зазначається, двох співробітників МОЗ викликали на допити 12 грудня у справі щодо поставок препарату “Анакінра” для лікування дітей з рідкісними формами первинних імунодефіцитів. Ці ліки були закуплені централізовано за державні кошти, а відтак доступні пацієнтам безоплатно.

Повідомляється, що у жовтні препарат доставлено в Україну, передано на зберігання державному підприємству “Укрвакцина”, звідки вся партія препаратів (952 дози) протягом тижня була розподілена та доставлена в Івано-Франківську та Полтавську області.

У листопаді слідче управління Головного управління Національної поліції у Києві розпочало кримінальне провадження щодо поставки цього препарату. Міністерство надало доступ до всіх необхідних для проведення досудового розслідування документів.

"МОЗ України занепокоєно тим, що це кримінальне провадження може обмежити доступ пацієнтів до життєво необхідного їм лікуванням через вилучення вже доставлених препаратів. Також фактично під загрозою закупівля цього препарату в майбутньому", - йдеться в заяві МОЗ.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що її викликали на допит до Генеральної прокуратури України.