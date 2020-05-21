Сотрудники ЗТМК обратились к Шмыгалю из-за действий чиновников ФГИ

Профсоюз "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК) обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко с требованием повлиять на ситуацию вокруг предприятия, связанную с попытками непрозрачной смены руководства ЗТМК.

Об этом говорится в письме профсоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

"ООО "ЗТМК" находится в эпицентре конфликта, инициаторами которого являются отдельные чиновники Фонда госимущества, реализующие непрозрачный план по смене руководства нашего предприятия. Происходит это с явными признаками грубого нарушения действующего законодательства, в закрытом режиме, без предъявления каких-либо аргументов и планов дальнейшего развития комбината. Просим обратить особое внимание на ситуацию, которая возникла вокруг ООО "ЗТМК", которая, по нашему мнению, рискует закончиться полной остановкой предприятия, лишением работы 3 500 человек и потерей для Украины уникального экспортно-ориентированного предприятия", - говорится в обращении.

В письме также сообщается, что 30 апреля и 12 мая 2020 года чиновники ФГИУ предприняли попытки провести экстренное собрание акционеров ООО "ЗТМК" с целью назначить нового генерального директора предприятия.

Трудовой коллектив ЗТМК в своем заявлении обращает внимание Дениса Шмыгаля, что действия чиновников ФГИУ ущемляют права частного акционера ООО "ЗТМК", благодаря которому в сложные годы предприятие работало и развивалось.

"Мы понимаем, что игнорирование позиции владельца 49% акций ООО "ЗТМК" неминуемо приведет к острому конфликту вокруг предприятия. Стоит ли говорить, что в ситуации противостояния ни одно предприятие не может нормально работать и развиваться", - говорится в заявлении.

Профсоюз требует от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале общества, прозрачной стратегии относительно комбината.

"Только конструктивный диалог двух акционеров ЗТМК, при непосредственном участии трудового коллектива, позволит избежать социальной напряженности на предприятии, обеспечит надежную бесперебойную работу предприятия. Если попытки изменения менеджмента завода будут проходить в том же ключе, и конфронтация будет нарастать, профсоюз готов вывести трудящихся на забастовку", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что назначение за закрытыми дверями нового руководства, не имеющего стратегии развития предприятия, будет воспринято трудовым коллективом как действие, направленное на уничтожение завода.

Профсоюз предприятия убежден, любая дискуссия о новом руководстве со стороны любого из акционеров ООО "ЗТМК" должна происходить исключительно при соблюдении открытости и прозрачности процесса принятия решений, соблюдении закона, а также учета интересов обоих акционеров и достижения компромиссов между ними по спорным вопросам.

"При этом любой кандидат на должность директора обязан иметь опыт управления крупными промышленными объектами, иметь понимание специфики работы титановой отрасли и должен предъявить профессиональную стратегию работы и развития предприятия", - отмечается в письме.

Профсоюзный комитет и трудовой коллектив ЗТМК также выразил доверие генеральному директору ЗТМК Владимиру Сиваку, обращая внимание, что попытка незаконных кадровых ротаций носит признаки возможной коррупции, в связи с чем готовит обращение в САП и Офис Генерального прокурора с целью провести расследование по наличию коррупционной заинтересованности отдельных чиновников ФГИУ в назначениях, которые готовятся.

Напомним, ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов. 49% акций ООО "ЗТМК" владеет компания "Толексис Трейдинг Лимитед" (Республика Кипр), входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 51% в уставном капитале Общества находится в собственности государства, от имени которого действует Фонд государственного имущества Украины.