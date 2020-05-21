Співробітники ЗТМК звернулися до Шмигаля через дії чиновників ФДМ

Профспілка "Запорізького титано-магнієвого комбінату" (ЗТМК) звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка з вимогою вплинути на ситуацію навколо підприємства, пов'язану зі спробами непрозорої зміни керівництва ЗТМК.

Про це йдеться в листі профспілки, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"ТОВ "ЗТМК" знаходиться в епіцентрі конфлікту, ініціаторами якого є окремі чиновники Фонду держмайна, що реалізують непрозорий план зміни керівництва нашого підприємства. Відбувається це з явними ознаками грубого порушення чинного законодавства, в закритому режимі, без пред'явлення будь-яких аргументів і планів подальшого розвитку комбінату. Просимо звернути особливу увагу на ситуацію, яка виникла навколо ТОВ "ЗТМК", яка, на нашу думку, ризикує закінчитися повною зупинкою підприємства, позбавленням роботи 3 500 осіб і втратою для України унікального експортно-орієнтованого підприємства", - йдеться у зверненні.

У листі також повідомляється, що 30 квітня та 12 травня 2020 року чиновники ФДМУ зробили спроби провести екстрені збори акціонерів ТОВ "ЗТМК" з метою призначити нового генерального директора підприємства.

Трудовий колектив ЗТМК у своїй заяві звертає увагу Дениса Шмигаля, що дії чиновників ФДМУ обмежують права приватного акціонера ТОВ "ЗТМК", завдяки якому в складні роки підприємство працювало і розвивалося.

"Ми розуміємо, що ігнорування позиції власника 49% акцій ТОВ "ЗТМК" неминуче призведе до гострого конфлікту навколо підприємства. Чи варто говорити, що в ситуації протистояння жодне підприємство не може нормально працювати і розвиватися", - йдеться в заяві.

Профспілка вимагає від держави, як власника 51% частки в акціонерному капіталі товариства, прозорої стратегії щодо комбінату.

"Тільки конструктивний діалог двох акціонерів ЗТМК, при безпосередній участі трудового колективу, дозволить уникнути соціальної напруженості на підприємстві, забезпечить надійну безперебійну роботу підприємства. Якщо спроби зміни менеджменту заводу будуть проходити в тому ж ключі, і конфронтація буде наростати, профспілка готова вивести трудящих на страйк", - йдеться у зверненні.

У зверненні зазначається, що призначення за закритими дверима нового керівництва, що не має стратегії розвитку підприємства, буде сприйнято трудовим колективом як дія, спрямована на знищення заводу.

Профспілка підприємства переконана, будь-яка дискусія про нове керівництво з боку будь-якого з акціонерів ТОВ "ЗТМК" повинна відбуватися виключно за дотримання відкритості й прозорості процесу прийняття рішень, дотримання закону, а також врахування інтересів обох акціонерів та досягнення компромісів між ними спірних питань.

"При цьому будь-який кандидат на посаду директора зобов'язаний мати досвід управління великими промисловими об'єктами, мати розуміння специфіки роботи титанової галузі й повинен пред'явити професійну стратегію роботи та розвитку підприємства", - відзначається у листі.

Профспілковий комітет та трудовий колектив ЗТМК також висловив довіру генеральному директорові ЗТМК Володимира Сівака, звертаючи увагу, що спроба незаконних кадрових ротацій носить ознаки можливої корупції, у зв'язку з чим готує звернення до САП і Офіс Генерального прокурора з метою провести розслідування за наявності корупційної зацікавленості окремих чиновників ФДМУ в призначеннях, які готуються

Нагадаємо, ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових зливків, слябів і легованих сплавів. 49% акцій ТОВ "ЗТМК" володіє компанія "Толексис Трейдінг Лімітед" (Республіка Кіпр), що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 51% в статутному капіталі Товариства знаходиться у власності держави, від імені якого діє Фонд державного майна України.