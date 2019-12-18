Сотрудники СБУ на Донбассе продавали данные прослушки, - ГПУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонных трафиках

Правоохранители разоблачили деятельность гражданского и служащих ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, добытой незаконным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонные разговоры, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту их жительства и работы. Также решается вопрос относительно объявления указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.

Ранее в Киеве разоблачили действующих и бывших сотрудников СБУ на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в совершении государственной измены.