Співробітники СБУ на Донбасі продавали дані прослушки, - ГПУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За гроші збували відомості про телефонні розмови, з’єднання та телефонні трафіки

Правоохоронці викрили діяльність цивільної особи та службовців ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, які можуть бути причетні до організації збуту інформації, здобутої незаконним шляхом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

За версією слідства, вказані особи, ймовірно, за гроші збували відомості про телефонні розмови, з’єднання та телефонні трафіки з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем їх проживання та роботи. Також вирішується питання щодо оголошення зазначеним службовим особам підозри за ч. 1 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) КК України та обрання запобіжних заходів.

Раніше в Києві викрили діючих і колишніх співробітників СБУ на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України, який підозрюється в скоєнні державної зради.