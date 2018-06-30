Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сотрудники ГПСУ пресекли контрабанду табачных изделий через госграницу

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 12:02
Фото: контрабандный товар (dpsu.gov.ua)
Фото: контрабандный товар (dpsu.gov.ua)

Контрабандный товар обнаружили пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов

Пограничники сегодня утром, 30 июня 2018 года, предупредили контрабанду табачных изделий через госграницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром военнослужащие Черновицкого и Мукачевского отряда помешали двум попыткам контрабандистов переместить товар через государственную границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники отдела "Селятин" на расстоянии в 150 метров от госграницы обнаружили движение трех лиц с пакетами. Злоумышленники, увидев правоохранителей бросили 3 ящика с табачными изделиями и скрылись. Еще 6 ящиков с контрабандой обнаружили пограничники отдела "Дюла" за 70 метров от госграницы, где злоумышленники также бросили коробки и убежали.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера пограничники предупредили контрабанду табачных изделий в Венгрию.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 29,8 тыс. человек В Донецкой области пограничники обнаружили комплектующие для "криптовалютной фермы"
Теги публикации: Государственная пограничная служба, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь