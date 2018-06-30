Сотрудники ГПСУ пресекли контрабанду табачных изделий через госграницу

Контрабандный товар обнаружили пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов

Пограничники сегодня утром, 30 июня 2018 года, предупредили контрабанду табачных изделий через госграницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром военнослужащие Черновицкого и Мукачевского отряда помешали двум попыткам контрабандистов переместить товар через государственную границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники отдела "Селятин" на расстоянии в 150 метров от госграницы обнаружили движение трех лиц с пакетами. Злоумышленники, увидев правоохранителей бросили 3 ящика с табачными изделиями и скрылись. Еще 6 ящиков с контрабандой обнаружили пограничники отдела "Дюла" за 70 метров от госграницы, где злоумышленники также бросили коробки и убежали.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера пограничники предупредили контрабанду табачных изделий в Венгрию.