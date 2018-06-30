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Співробітники ДПСУ попередили контрабанду тютюнових виробів через держкордон

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 12:02
Фото: контрабандний товар (dpsu.gov.ua)
Фото: контрабандний товар (dpsu.gov.ua)

Контрабандний товар виявили прикордонники Чернівецького та Мукачівського загонів

Прикордонники сьогодні вранці, 30 червня 2018 року, попередили контрабанду тютюнових виробів через держкордон. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вранці військовослужбовці Чернівецького та Мукачівського загону завадили двом спробам контрабандистів перемістити товар через державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикордонники відділу "Селятин" на відстані у 150 метрів від держкордону виявили рух трьох осіб з пакунками. Зловмисники, побачивши правоохоронцівпокинули 3 ящики із тютюновими виробами та втекли.  Ще 6 ящиків із контрабандою виявили прикордонники відділу "Дюла" за 70 метрів від держрубежу, де зловмисники також покинули коробки та втекли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора прикордонники попередили контрабанду тютюнових виробів до Угорщини.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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