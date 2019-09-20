Сотрудники госпредприятия МВД растратили 1,2 млн грн, - ГБР

Иллюстративное фото (Виталий Носач / РБК-Украина)

Незаконное отчуждение арестованного помещения причинило государству материальный ущерб на 1,2 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют незаконную продажу арестованного имущества работниками государственного предприятия Министерства внутренних дел Украины (МВД), что повлекло государству 1,2 млн грн убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что за неуплату налогов на сумму 1,2 млн грн в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на помещение государственного предприятия, которое принадлежит к сфере управления МВД Украины.

"Служебные лица госпредприятия использовали поддельное решение одного из судов Днепра для снятия налогового залога с помещения и последующей его продажи", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, лицам, совершившим указанные преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в городе Хмельницком следователи ГБР разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц Житомирской таможни ДФС. Отметим, что руководителю отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщает РБК-Украина, чиновницу РГА в Днепропетровской области подозревают в растрате 300 тыс. грн. Оперативники разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке услуг по поставке тепловой энергии для учебного заведения.