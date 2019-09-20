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Працівнки держпідприємства МВС розтратили 1,2 млн грн, - ДБР

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 10:36
Працівнки держпідприємства МВС розтратили 1,2 млн грн, - ДБР
Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Незаконне відчуження арештованого приміщення заподіяло державі матеріальні збитки на 1,2 млн грн

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують незаконний продаж арештованого майна працівниками державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України (МВС), що спричинило державі 1,2 млн грн збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що через несплату податків на суму 1,2 млн грн у 2017 році Державна фіскальна служба застосувала податкову заставу на приміщення державного підприємства, яке належить до сфери управління МВС України.

"Службові особи держпідприємства використали підроблене рішення одного з судів Дніпра для зняття податкової застави з приміщення та подальшого його продажу", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини, особам, які вчинили вказані злочини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у місті Хмельницькому слідчі ДБР викрили масштабні зловживання посадовців Житомирської митниці ДФС. Зазначається, що керівнику відділу митного оформлення одного із митних постів та двом його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляє РБК-Україна, чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн. Оперативники викрили схему розтрати бюджетних коштів при закупівлі послуг з постачання теплової енергії для навчального закладу.

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