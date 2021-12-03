Сотрудники Госдепа США пострадали от хакерской атаки

Девять сотрудников Госдепа США подверглись кибератаке. Хакеры взломали их смартфоны с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, атакам подверглись сотрудники администрации США, занимающиеся вопросами Уганды или работающие в этой стране.
Программное обеспечение NSO Group позволяет получить доступ к микрофону и камере смартфона, а также удаленно прослушивать аппарат и проводить скрытую видеосъемку.
В NSO Group заявили, что начнут собственное расследование инцидента, чтобы установить, кто воспользовался их разработками для кибератаки. Также в компании пообещали сотрудничать по этому вопросу с любым государственным органом.
Напомним, ранее в США хакеры взломали несколько организаций. Кибератака коснулась сфер образования, здравоохранения, обороны и энергетики.