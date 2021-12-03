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Співробітники Держдепу США постраждали від хакерської атаки

Автор: Артур Родивилов

Дев'ять співробітників Держдепу США зазнали кібератаки. Хакери зламали їхні смартфони за допомогою програмного забезпечення ізраїльської компанії NSO Group.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, атакам піддалися співробітники адміністрації США, що займаються питаннями Уганди або працюють в цій країні.

Програмне забезпечення NSO Group дозволяє отримати доступ до мікрофона і камери смартфона, а також віддалено прослуховувати апарат і проводити приховане відеознімання.

У NSO Group заявили, що почнуть власне розслідування інциденту, щоб встановити, хто скористався їхні розробками для кібератаки. Також в компанії пообіцяли співпрацювати з цього питання з будь-яким державним органом.

Нагадаємо, раніше у США хакери зламали кілька організацій. Кібератака торкнулася сфер освіти, охорони здоров'я, оборони та енергетики.

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Кібератака