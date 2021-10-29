ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Сотрудники "АТБ" получат специальные значки о прохождении вакцинации

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 14:45
Сотрудники "АТБ" получат специальные значки о прохождении вакцинации Фото: сотрудники "АТБ" получат специальные значки о прохождении вакцинации (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Персонал сети магазинов-дискаунтеров "АТБ" получит специальные значки о прохождении вакцинации. Более 85% сотрудников корпорации уже привиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает пресс-служба, в компании активно проводили разъяснительную работу, а массовую вакцинацию персонала "АТБ" приступили летом текущего года к новой волне пандемии.

Наибольшее количество прививок сотрудникам было сделано в августе и сентябре 2021 г. с использованием преимущественно вакцин Moderna американского производства, Pfizer/BioNTech немецко-американского и CoronaVac из Китая.

Как рассказали в пресс-службе, для максимального охвата сотрудников прививками компания организовала работу специальных мобильных групп по вакцинации - медики выезжали непосредственно на предприятия корпорации.

Вакцинация охватила персонал магазинов, офисных сотрудников, а также работников всех предприятий, входящих в корпорацию "АТБ" - это более 70 тыс. человек.

Сотрудников с нагрудными значками "Вакцинированный и безопасный для вас" или "Вакцинированная и безопасная для вас" сейчас можно встретить в магазинах сети "АТБ" в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Обслуживание в "АТБ" получат сотрудники сети в других регионах.

К настоящему времени общая численность вакцинированных сотрудников сети составляет почти 60 тыс. человек.

Напомним, супермаркеты сети "АТБ" первыми в стране с начала пандемии в прошлом году развернули масштабные противоэпидемические и карантинные меры. Каждый час обрабатывали помещения, поверхности и торговое оборудование, а также тележки, корзины, сенсорные панели, весы и витрины дезинфицирующими растворами. Обязательными стали защитные маски для покупателей.

Сотрудников торговых залов компания снабдила лицевыми защитными щитками и перчатками. Для дезинфекции залов и оборудования в "АТБ" используют препараты, имеющие сертификаты Минздрава и признанные международными организациями, чтобы свести к минимуму риски распространения вируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБ
NEWS
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами