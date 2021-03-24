ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сотрудника "Львовгаза" задержали на взятке

Новина українською → Львов, Среда 24 марта 2021 18:21
Сотрудника "Львовгаза" задержали на взятке Фото: задержание сотрудника "Львовгаза" (npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Во Львове главный специалист одного из отделов ПАО "Львовгаза" требовал взятку в 130 тысяч гривен у частного предпринимателя. Правоохранители задержали его при получении этой сумы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, служащий требовал от частного предпринимателя деньги за неразглашение факта несанкционированного вмешательства и отбора природного газа для нужд учреждения питания (кафе) и начисления минимального штрафа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полной суммы неправомерной выгоды, средства изъяты.

Решается вопрос о сообщение работнику "Львовгаза" о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Продолжается досудебное расследование.

Фото: задержание сотрудника "Львовгаза" (npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали на взятке председателя и заместителя одной из объединенных территориальных громад (ОТГ).

Кроме того, правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов Донецкой области, который требовал от местного жителя 2 тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество взятка
NEWS
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет