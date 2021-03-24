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Співробітника "Львівгазу" затримали на хабарі

Новость на русском → Львів, Середа 24 березня 2021 18:21
Співробітника "Львівгазу" затримали на хабарі Фото: затримання співробітника "Львівгазу" (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Львові головний фахівець одного з відділів ПАТ "Львівгазу" вимагав хабар в 130 тисяч гривень у приватного підприємця. Правоохоронці затримали його при отриманні цієї суми.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, службовець вимагав від приватного підприємця гроші за нерозголошення факту несанкціонованого втручання і відбору природного газу для потреб установи харчування (кафе) і нарахування мінімального штрафу", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України при отриманні повної суми неправомірної вигоди, кошти вилучено.

Вирішується питання про повідомлення працівнику "Львівгазу" про підозру, обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади. Триває досудове розслідування.

Фото: затримання співробітника "Львівгазу" (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Київській області правоохоронці затримали на хабарі голову та заступника однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Крім того, правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст Донецької області, який вимагав від місцевого жителя 2 тисяч доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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