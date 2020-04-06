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Сотрудник "Укроборонпрома" умер от коронавируса в Киеве

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 19:04
Сотрудник "Укроборонпрома" умер от коронавируса в Киеве
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мужчине было 72 года

В Киеве умер работник киевского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром", у которого ранее обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Мужчине было 72 года.

"Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер. Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года", - информируют в пресс-службе.

Концерн выразил соболезнования семье и коллективу.

Напомним, 4 апреля стало известно, что у одного из работников киевского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром", обнаружили коронавирус. Уточнялось, что случай заражения зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. В пресс-службе отметили, что его состояние - стабильно тяжелое.

Как писало РБК-Украина, большинство умерших от коронавируса в Украине страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%.

Добавим также, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение. Он предупредил, что за госсредства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

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