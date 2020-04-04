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Коронавирус обнаружили у сотрудника "Укроборонпрома"

Новости » Общество     04.04.2020 - 01:48
Коронавирус обнаружили у сотрудника "Укроборонпрома"
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Помещение предприятия, где работал больной, продезинфицировали

У одного из работников киевского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром", обнаружили коронавирус. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы концерна.

Уточняется, что случай заражения зарегистрирован не не производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. В настоящее время больной проходит лечение в одной из столичных больниц. В пресс-службе отметили, что его состояние - стабильно тяжелое.

"Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких - все они находятся дома на обсервации", - отметили в концерне.

Само помещение, где две недели назад работал больной, продезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

"Заболевший - летний токарь, последний раз был на работе 20 марта, с того времени находился дома в связи с тем, что предприятие на время национального карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц", - уточнили в "Укроборонпроме".

Концерн предложил семье сотрудника помощь, связанную с лечением и последующей реабилитацией.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, государственный концерн "Укроборонпром" ввел особый режим работы Украине с 12 марта на всех своих предприятиях.

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