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Сотрудник НАПК копировал личные данные из деклараций руководства ГБР и ГПУ

Новости » Общество    10.09.2019 - 10:40
Сотрудник НАПК копировал личные данные из деклараций руководства ГБР и ГПУ
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Сотрудник Нацагентства уже уведомлен о подозрении

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в Telegram.

По словам главы ГБР, сотрудник НАПК, используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, загружал на отдельный носитель сведения, которые защищены законом - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Роман Труба предполагает, что сотрудник НАПК мог передавать эту информацию третьим лицам.

"Сотрудник НАПК незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных людей и, вероятно, передавал ее третьим лицам. (…) Среди тех, в чью жизнь он "влез", 11 сотрудников Киевского теруправления ГБР. "Прошлись" по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов", - написал Труба.

По его данным, круг лиц, декларации которых "заинтересовали" сотрудника НАПК, включает руководство Генеральной прокуратуры, судей, народного депутата Украины, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции.

Он также сообщил, что благодаря оперативным действиям Нацполиции сотрудник Нацагентства уже уведомлен о подозрении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.

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