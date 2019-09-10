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Співробітник НАЗК копіював особисті дані з декларацій керівництва ДБР і ГПУ

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 10:40
Співробітник НАЗК копіював особисті дані з декларацій керівництва ДБР і ГПУ
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Співробітнику Нацагентства вже повідомлено про підозру

Співробітник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) незаконно копіював конфіденційну інформацію з декларацій. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба в Telegram.

За словами глави ДБР, співробітник НАЗК, використовуючи службовий ключ доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, завантажував на окремий носій відомості, які захищені законом - ідентифікаційні коди, серії та номери паспортів, місця проживання, дати народження, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації. Роман Труба передбачає, що співробітник НАЗК міг передавати цю інформацію третім особам.

"Співробітник НАЗК незаконно копіював конфіденційну інформацію з декларацій конкретних людей і, ймовірно, передавав її третім особам. (...) Серед тих, в чиє життя він "вліз", 11 співробітників Київського теруправління ДБР. "Пройшлися" по всьому керівництву - починаючи з директора і закінчуючи начальниками слідчих відділів", - написав Труба.

За його даними, коло осіб, декларації яких "зацікавили" співробітника НАПК, враховуэ керівництво Генеральної прокуратури, суддів, народного депутата України, депутата місцевої ради та співробітників Національної поліції.

Він також повідомив, що завдяки оперативним діям Нацполиции співробітнику Нацагентства вже повідомлено про підозру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали до Національного антикорупційного бюро.

НАЗК виявило порушення в декларації в. о. голови "Укравтодору" НАЗК виявило 337 порушень антикорупційного законодавства
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