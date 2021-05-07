Сотрудничество Украины с США в энергетике под угрозой из-за импорта тока из России, - эксперт

Импорт электрической энергии из России и Беларуси угрожает сотрудничеству Украины с США в энергетическом секторе.

"Я думаю, эта реакция прозвучала за закрытыми дверями. Но даже с точки зрения формальной логики, если мы хотим говорить об энергетическом сотрудничестве с Соединенными Штатами, то нам нельзя покупать электроэнергию в России и Беларуси. Это выглядит как-то, на мой взгляд, по меньшей мере нелогично", - заявил Магда.

Эксперт также отметил, что наиболее перспективными являются проекты поставок в Украину американского сжиженного газа.



