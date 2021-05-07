Сотрудничество Украины с США в энергетике под угрозой из-за импорта тока из России, - эксперт

Импорт электрической энергии из России и Беларуси угрожает сотрудничеству Украины с США в энергетическом секторе.
Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Украина24".
"Я думаю, эта реакция прозвучала за закрытыми дверями. Но даже с точки зрения формальной логики, если мы хотим говорить об энергетическом сотрудничестве с Соединенными Штатами, то нам нельзя покупать электроэнергию в России и Беларуси. Это выглядит как-то, на мой взгляд, по меньшей мере нелогично", - заявил Магда.
Эксперт также отметил, что наиболее перспективными являются проекты поставок в Украину американского сжиженного газа.
Как ранее писало РБК-Украина, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.
С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.