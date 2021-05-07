Співпраця України з США в енергетиці під загрозою через імпорт струму з Росії, - експерт

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі загрожує співпраці України з США в енергетичному секторі.

"Я думаю, ця реакція прозвучала за закритими дверима. Але навіть з точки зору формальної логіки, якщо ми хочемо говорити про енергетичну співпрацю зі Сполученими Штатами, то нам не можна купувати електроенергію в Росії та Білорусі. Це виглядає якось, на мій погляд, щонайменше нелогічно", - заявив Магда.

Експерт також зазначив, що найбільш перспективними є проекти постачання в Україну американського скрапленого газу.



