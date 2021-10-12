Сотрудничество, реформы, Донбасс: совместное заявление по саммиту Украина-ЕС

Сотрудничество

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом. В частности, путем тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту.

Европейская перспектива Украины

Брюссель признает европейские устремления Украины и напоминает, что имплементация Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли способствуют углублению экономических и торговых отношений с ЕС. В дальнейшем это приведет к интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Реформы

Евросоюз рассчитывает на ускорение реформ в Украине. В частности, отмечает важность судебной реформы и реформы Конституционного суда, обеспечения независимости антикоррупционных и правоохранительных органов, деолигархизации, а также борьбы с коррупцией в судебной системе.

Брюссель подчеркивает важность реформы сектора безопасности и принятия нового закона об СБУ, противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией. Евросоюз обещает поддерживать независимые украинские СМИ.

Безвизовый режим

Евросоюз приветствует успешную реализацию безвизового режима для граждан Украины, но при этом подчеркивает важность дальнейшего соблюдения критериев и ускорение связанных с этим реформ. Отдельно отмечается присоединение Украины к Европейской миграционной сети (ЕММ) в качестве наблюдателя.

Донбасс и Крым

ЕС подтверждает полную поддержку усилий нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. При этом настаивает на полной имплементации решений саммита в Париже в декабре 2019 года, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта.

Также Брюссель приветствует создание международной Крымской платформы.