RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Співпраця, реформи, Донбас: спільна заява щодо саміту Україна-ЄС

Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський і лідери Європейського союзу прийняли спільну заяву за підсумками саміту Україна-ЄС. Загалом вона складається з 25 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Співпраця

Сторони підтвердили прихильність подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським союзом. Зокрема, шляхом тісної співпраці для зміцнення верховенства права, просування реформ та сприяння сталому економічному зростанню.

Європейська перспектива України

Брюссель визнає європейські прагнення України і нагадує, що імплементація Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі сприяють поглибленню економічних і торговельних відносин з ЄС. Надалі це призведе до інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

Реформи

Євросоюз розраховує на прискорення реформ в Україні. Зокрема, наголошує на важливості судової реформи та реформи Конституційного суду, забезпечення незалежності антикорупційних та правоохоронних органів, деолігархізації, а також боротьби з корупцією в судовій системі.

Брюссель підкреслює важливість реформи сектору безпеки та прийняття нового закону про СБУ, протидії гібридним загрозам та боротьби з дезінформацією. Євросоюз обіцяє підтримувати незалежні українські ЗМІ.

Безвізовий режим

Євросоюз вітає успішну реалізацію безвізового режиму для громадян України, але при цьому підкреслює важливість подальшого дотримання критеріїв і прискорення пов'язаних з цим реформ. Окремо відзначається приєднання України до Європейської міграційної мережі (ЕММ) в якості спостерігача.

Донбас і Крим

ЄС підтверджує повну підтримку зусиль нормандського формату, Тристоронньої контактної групи, а також ОБСЄ, включаючи її Спеціальну моніторингову місію в Україні. При цьому наполягає на повній імплементації рішень саміту в Парижі в грудні 2019 року, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту.

Також Брюссель вітає створення міжнародної Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСаміт Україна - ЄС