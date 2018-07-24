В сотрудничестве с Украиной заинтересованы около 100 инвесторов из Китая

В Украине с визитом находится делегация китайских инвесторов

Около 100 инвесторов из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Об этом на встрече с представителями украинского правительства заявил гендиректор департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Госкомитета развития и реформ КНР Ван Джянджун, передает "Урядовий портал".

По словам Ван Джянджуна, несмотря на значительные экономические возможности Китая, страна нуждается в импорте и нефти, и железной руды, и кукурузы и ячменя.

"В этот раз мы привезли в Украину только 30 китайских компаний, хотя интерес в сотрудничестве выразили около 100 инвесторов. Думаю, в следующий раз наша делегация будет еще масштабнее - изменения, которые произошли в вашем государстве, способствуют углублению партнерства", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины ожидает привлечения более 25 млрд евро частных инвестиций до 2030 года.