В сотрудничестве с Украиной заинтересованы около 100 инвесторов из Китая

Новости Экономика 24.07.2018 - 12:31
Фото: встреча с китайскими инвесторами (kmu.gov.ua)
Фото: встреча с китайскими инвесторами (kmu.gov.ua)

В Украине с визитом находится делегация китайских инвесторов

Около 100 инвесторов из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Об этом на встрече с представителями украинского правительства заявил гендиректор департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Госкомитета развития и реформ КНР Ван Джянджун, передает "Урядовий портал".

По словам Ван Джянджуна, несмотря на значительные экономические возможности Китая, страна нуждается в импорте и нефти, и железной руды, и кукурузы и ячменя.

"В этот раз мы привезли в Украину только 30 китайских компаний, хотя интерес в сотрудничестве выразили около 100 инвесторов. Думаю, в следующий раз наша делегация будет еще масштабнее - изменения, которые произошли в вашем государстве, способствуют углублению партнерства", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины ожидает привлечения более 25 млрд евро частных инвестиций до 2030 года.

 

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Теги:  инвестиции,  Китай,  инвесторы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС