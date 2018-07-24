У співпраці з Україною зацікавлені близько 100 інвесторів з Китаю

В Україні з візитом перебуває делегація китайських інвесторів

Близько 100 інвесторів з Китаю зацікавлені у співпраці з Україною. Про це на зустрічі з представниками українського уряду заявив гендиректор департаменту іноземного капіталу та іноземних інвестицій Держкомітету розвитку і реформ КНР Ван Джянджун, передає "Урядовий портал".

За словами Ван Джянджуна, незважаючи на значні економічні можливості Китаю, країна потребує імпортування нафти, залізної руди, і кукурудзи і ячменю.

"Цього разу ми привезли до України лише 30 китайських компаній, хоча інтерес у співпраці висловили близько 100 інвесторів. Думаю, наступного разу наша делегація буде ще масштабнішою - зміни, які відбулися у вашій державі, сприяють поглибленню партнерства", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України очікує залучення понад 25 млрд євро приватних інвестицій до 2030 року.