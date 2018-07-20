МИУ рассчитывает на 25 млрд евро частных инвестиций до 2030

В Киеве представили Дорожную карту реформ в транспортной инфраструктуре

Министерство инфраструктуры Украины ожидает привлечения более 25 млрд евро частных инвестиций до 2030 года. Об этом на презентации Дорожной карты реформ в транспортной инфраструктуре заявил замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань, передает корреспондент РБК-Украина.

Довгань напомнил, что в конце мая правительство приняло Национальную транспортную стратегию до 2030 года, которая предусматривает привлечение 50 млрд евро инвестиций, большая половина из которых должна быть из частного бизнеса.

"Это предварительные показатели для инвестиций в инфраструктуру. Мы понимаем, что до 2030 года этих денег из бюджета не будет. Более половины средств нам нужно будет привлечь именно из частного бизнеса ", - заявил он.

По его словам, инициативы Дорожной карты открывают доступ частному капиталу на украинский рынок.

"Есть критическая изношенность инфраструктуры, которая достигает 80-90%, поэтому без больших капиталовложений мы не сможем проблему восстановления инфраструктуры решить быстро, а будем решать ее десятилетиями ... Поэтому мероприятия и инициативы в Дорожной карте открывают доступ частному капиталу на украинский рынок. Эти меры важны для инвесторов, они должны дать возможность крупным стратегическим инвесторам инвестировать в украинскую инфраструктуру", - отметил Довгань.

Он также добавил, что со стороны крупных инвестиционных компаний наблюдается заинтересованность, но они интересуются гарантиями правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЕБРР заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов Украины.