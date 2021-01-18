ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сотрудничал со иностранными спецслужбами: жителя Волыни будут судить за госизмену

Волынь, Понедельник 18 января 2021 19:26
Сотрудничал со иностранными спецслужбами: жителя Волыни будут судить за госизмену
Фото: прокуратура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Волынской области будут судить 39-летнего жителя региона. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Следствие считает, что мужчина в ущерб государственной безопасности Украины оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что в июне 2019 года мужчина находясь в другой стране предоставил добровольное устное и письменное согласие сотрудникам спецслужбы на конфиденциальное сотрудничество.

"Действуя таким образом, он вступил в агентурные отношения с зарубежной спецслужбой и соответственно создал условия для осуществления разведывательно-подрывной деятельности иностранным специальным службам на территории Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожской области будут заочно судить одного из сотрудников "Министерства государственной безопасности ДНР". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в Донецкой области будут судить боевика. Он воевал против ВСУ в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Волынская областьгосизмена

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь