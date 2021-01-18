Співпрацював з іноземними спецслужбами: жителя Волині судитимуть за держзраду

Фото: прокуратура (РБК-Україна)

У Волинській області будуть судити 39-річного жителя регіону. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Слідство вважає, що чоловік на шкоду державній безпеці України надавав представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Наголошується, що в червні 2019 року чоловік, перебуваючи в іншій країні надав добровільне усну і письмову згоду співробітникам спецслужби на конфіденційне співробітництво.

"Діючи таким чином, він вступив у агентурні відносини з закордонною спецслужбою і відповідно створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб на території України", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Запорізькій області будуть заочно судити одного зі співробітників "Міністерства державної безпеки ДНР". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, в Донецькій області судитимуть бойовика. Він воював проти ВСУ в районі Дебальцеве і на території міжнародного аеропорту "Донецьк".