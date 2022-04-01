Сотрудничал с оккупантами. В Донецкой области экс-полицейскому объявили подозрение

Следователи установили, что 17 марта 2022 года российские оккупанты временно захватили населенные пункты в Мариупольском районе. Житель села Малоянисоль, который в декабре 2021 года был уволен из органов полиции, публично заявил о сотрудничестве с врагом. Он занял псевдодолжность в так называемом Мангушском РОВД МВД "ДНР".

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Коллаборанту было сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.