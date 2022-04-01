Співпрацював з окупантами. У Донецькій області екс-поліцейському оголосили підозру

Мешканець Маріупольського району Донецької області, який раніше працював у поліції, перейшов на сторону окупантів. Йому оголосили підозру.

Слідчі встановили, що 17 березня 2022 року російські окупанти тимчасово захопили населені пункти у Маріупольському районі. Мешканець села Малоянісоль, який у грудні 2021 року був звільнений з органів поліції, публічно заявив про співпрацю з ворогом. Він обійняв псевдопосаду у так званому Мангушському РВВС МВС "ДНР".

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 КК України. Колаборанту було повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.