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 США осуществили тайную операцию по эвакуации афганских спецназовцев, - Politico

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Афганистан, Четверг 02 сентября 2021 14:54
 США осуществили тайную операцию по эвакуации афганских спецназовцев, - Politico Фото: США совершили тайную операцию по эвакуации афганских спецназовцев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американские власти осуществили в Афганистане тайную операцию, во время которой вывезли сотню своих соотечественников и афганских спецназовцев, сотрудничавших с ними. Эвакуацию удалось провести через секретную базу ЦРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации СМИ, тайная операция началась 15 августа, когда талибы взяли Кабул, и проводилась в течение нескольких недель.

В ходе эвакуации были вывезены американские граждане, а также члены элитного афганского спецназа вместе с их семьями.

Указано, что к операции были привлечены сотрудники ЦРУ, дипломаты и представители Командования специальных операций США.

Так, они заранее проинструктировали американцев и афганцев, жизнь которых находилась под угрозой после захвата страны талибами, перебраться на секретную базу Eagle Base, что расположена примерно в 5 км на север от аэропорта Кабула.

После чего несколько эвакуированных доставили в аэропорт вертолетами во избежание террористической угрозы.

Впоследствии, 25 августа командующий войсками США в Афганистане контр-адмирал Питер Уэйсли заявил, что 1-2 тысячи афганских спецназовцев, подлежавших эвакуации, вместе с некоторыми американцами, успешно переправлены в аэропорт.

А уже 27 августа, по информации СМИ, комплекс ЦРУ был уничтожен с целью предотвращения попадания любой разведывательной информации к "Талибану".

Напомним, США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, эвакуированных из захваченного боевиками радикального движения "Талибан" Афганистана.

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